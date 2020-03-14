الجامعة العربية الأمريكية تستكمل إجراءات التعليم الالكتروني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الجامعة العربية الأمريكية أ.د. علي زيدان أبو زهري خلال ترأسه لجنة الطوارئ في الجامعة، عن استكمال الإجراءات الخاصة بالاطلاق الرسمي للتعليم الالكتروني في الجامعة من خلال منصة moodle والتي كانت الجامعة قد اطلقتها بشكل تجريبي بداية الأسبوع الماضي.
وأشار أبو زهري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن المنصة وخلال الفترة التجريبية لاقت تفاعلاً واسعاً من قبل الطلبة واهتماماً من أعضاء الهيئة التدريسية، وأثبتت المنصة نجاعتها بقدرتها على التعامل مع جميع الملفات الالكترونية باختلاف أنواعها، وكذلك بيئتها التفاعلية بين المدرس والطالب، منوها الى تسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية في الجامعة لتعزيز هذه المنصة، والحفاظ على جودة الخدمة التي تقدمها لكل المستفيدين منها، وعليه يدعو الطلبة الى الاستمرار في التفاعل مع المنصة، ومتابعة ما يصلهم من توجيهات بهذا الخصوص من خلال الرسائل القصيرة أو البريد الالكتروني أو البورتال من جهة، ومن جهة أخرى تم تخصيص بريد الكتروني هو [email protected] حتى يتمكن الطلبة من التواصل مع المسؤولين عن إدارة التعليم الالكتروني في الجامعة.
ومن ضمن القرارات التي اتخذها اللجنة قال أبو زهري أنه تم تشكيل لجنة للتحكم في العدوى تتواجد في الجامعة بشكل مستمر، لمتابعة كل ما يستجد، والحرص على توفير كل سبل الوقاية من الفايروس من عمليات التعقيم والمطهرات والكمامات وغيرها.
وأضاف أن لجنة الطوارئ في الجامعة والتي تم تشكيلها للاشراف على كافة العمليات الأكاديمية والإدارية في الجامعة خلال فترة الطوارئ المعلنة في الأراضي الفلسطينية، أقرت خطة العمل للموظفين الإداريين التي تشمل نظام التناوب أو العمل من المنزل حسب الحاجة، وبما يضمن استمرار العمل الإداري.
أعلن رئيس الجامعة العربية الأمريكية أ.د. علي زيدان أبو زهري خلال ترأسه لجنة الطوارئ في الجامعة، عن استكمال الإجراءات الخاصة بالاطلاق الرسمي للتعليم الالكتروني في الجامعة من خلال منصة moodle والتي كانت الجامعة قد اطلقتها بشكل تجريبي بداية الأسبوع الماضي.
وأشار أبو زهري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن المنصة وخلال الفترة التجريبية لاقت تفاعلاً واسعاً من قبل الطلبة واهتماماً من أعضاء الهيئة التدريسية، وأثبتت المنصة نجاعتها بقدرتها على التعامل مع جميع الملفات الالكترونية باختلاف أنواعها، وكذلك بيئتها التفاعلية بين المدرس والطالب، منوها الى تسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية في الجامعة لتعزيز هذه المنصة، والحفاظ على جودة الخدمة التي تقدمها لكل المستفيدين منها، وعليه يدعو الطلبة الى الاستمرار في التفاعل مع المنصة، ومتابعة ما يصلهم من توجيهات بهذا الخصوص من خلال الرسائل القصيرة أو البريد الالكتروني أو البورتال من جهة، ومن جهة أخرى تم تخصيص بريد الكتروني هو [email protected] حتى يتمكن الطلبة من التواصل مع المسؤولين عن إدارة التعليم الالكتروني في الجامعة.
ومن ضمن القرارات التي اتخذها اللجنة قال أبو زهري أنه تم تشكيل لجنة للتحكم في العدوى تتواجد في الجامعة بشكل مستمر، لمتابعة كل ما يستجد، والحرص على توفير كل سبل الوقاية من الفايروس من عمليات التعقيم والمطهرات والكمامات وغيرها.
وأضاف أن لجنة الطوارئ في الجامعة والتي تم تشكيلها للاشراف على كافة العمليات الأكاديمية والإدارية في الجامعة خلال فترة الطوارئ المعلنة في الأراضي الفلسطينية، أقرت خطة العمل للموظفين الإداريين التي تشمل نظام التناوب أو العمل من المنزل حسب الحاجة، وبما يضمن استمرار العمل الإداري.
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