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شؤون فلسطينية

جامعة القدس تؤكد نجاح تجربة التعلم عن بُعد باليوم الأول لاستئناف الدراسة

جامعة القدس تؤكد نجاح تجربة التعلم عن بُعد باليوم الأول لاستئناف الدراسة
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت جامعة القدس اليوم السبت العملية الدراسية بعد التعطيل الناجم عن أزمة فيروس (كورونا)، وذلك بواسطة التعلم الالكتروني عن بُعد عبر نظام e-Class.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حيث تم إعطاء 1156 محاضرة في موعدها في مختلف التخصصات وفقًا للبرنامج الدراسي الاعتيادي لطلبة البكالوريوس والماجستير، وبنسبة حضور من الطلبة تجاوزت الـ 92%، وهي نسبة مماثلة لنسبة الحضور في أيام الدوام الاعتيادية.

وحول هذا النجاح قال رئيس جامعة القدس أ.د. عماد ابو كشك "إن هذه التجربة تعتبر الأولى التي يتم خوضها في التحول للتعلم عن بعد، ويعزى هذا النجاح الذي فاق التقديرات إلى البنية التحتية الرقمية المتينة للجامعة، إذ تعمل الجامعة منذ سنوات على تطبيق نظام الصف الإلكتروني عن بعد كجزء من مناهجها، وقد اعتمدناه في الآونة الأخيرة نتيجة لحالة الطوارئ المعلنة."

وتابع أبو كشك "لقد عملت طواقم الجامعة المتخصصة على مدى 4 أيام متواصلة لإخراج النظام بصورته المتقنة الحالية والمشهود لها، فقد كان هناك تخوف كبير من حدوث عطل في السيرفرات، بيد أنها نجحت في تحمل الضغط الهائل لتوفر لطلبتنا وكادرنا الأكاديمي النظام الأفضل لاستئناف العملية التدريسية."

وأشاد مجلس الطلبة والحركة الطلابية من جهتها في بيان لها بما حققته التجربة من نجاح ورضا بين أوساط الطلبة، وما بذلته الكوادر الفنية للجامعة من جهود حثيثة في توفير نظام متخصص وعالي الجودة لضمان عملية تدريسية إلكترونية مثرية ومتكاملة.

من جانبها، قالت طالبة الماجستير في تخصص الإعلام الرقمي ديانا خياط في منشور لها عبر "فيسبوك" "إنها التجربة الأولى للتعلم عن بعد في محاولة أعتبرها في مكانها وخطوة رائعة لإنقاذ الفصل الدراسي من قبل جامعة القدس، خاصة وأننا طلاب "إعلام رقمي" وربما نكون روّاد في هذا المجال "الجديد" في فلسطين.. فرصة رائعة بدأناها اليوم حاكت تماما المحاضرة الفعلية من ناحية التفاعل والنقاش والمعلومات المقدمة."

وفي إطار ردود أفعال الطلبة على التجربة شكرت الطالبة هديل خالد جامعة القدس على الخطة البديلة السريعة لاستئناف التدريس ومواجهة وباء كورونا، مضيفة أنها كانت تجربة شيقة جدا ومفيدة ولا تختلف عن محاضرات الصف التقليدي في إيصال المعلومة والتفاعل بين الطلاب والمحاضر.

وقال الطالب فاروق سليم عبر منشور له على الموقع ذاته "بعد التجربة الأولى للتعلم عن بعد التي تنتهجها جامعة القدس.. كل الشكر والامتنان للجنود المجهولين القائمين على هذه الفكرة، أصحاب الرسالة السامية."

ومن الجدير بالذكر أن جامعة القدس تستخدم نظام الصف الإلكتروني e-Class تستخدمه منذ سنوات وقامت بتطويره ذاتيا من خلال مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات، كما وأضافت تطبيقي Zoom و bbb اللذين يتيحان المساحة المطلوبة للتفاعل وتبادل المعلومات بين الطالب والأستاذ، في بث حي ومباشر "صوت وصورة"، ومن ثم تخزين المحاضرات للعودة لها لاحقا وتحميل المواد الدراسية والواجبات وغيرها من المتطلبات، وهو يعتبر من أكثر البرامج تطورا، ويتسم بسهولة الاستخدام وسرعة التحميل، إذ اعتمدته أعرق الجامعات في العالم على ضوء أزمة (كورونا).

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