اجتماع استثنائي للحكومة الفلسطينية لمناقشة الموازنة وفيروس (كورونا)





وحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، فإنه سيتم مناقشة تعديل الموازنة بما يتناسب مع مواجهة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستكلفها كثيراً.





وأشارت المصادر، إلى أنه سيجري مناقشة الموازنة العامة والتي سيجري إقرارها نهاية الشهر الجاري.





خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، ان الحكومة الفلسطينية ستعقد مساء اليوم السبت، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الموازنة العامة ومكافحة فيروس (كورونا).