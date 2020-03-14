إصابة شاب بشظايا رصاصة بالظهر في مواجهات مع قوات الاحتلال بقلقيلية

مواجهات في كفر قدوم - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بشظايا رصاصة في الظهر، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ما أسفر عن إصابة شاب (20 عاما) بشظايا رصاصة في الظهر، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، ووصفت حالته بالمتوسطة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).