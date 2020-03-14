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قرار في مصر بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بسبب (كورونا)

قرار في مصر بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بسبب (كورونا)
فايروس كورونا - مصر
رام الله - دنيا الوطن
قررت السلطات المصرية اليوم السبت، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

ويأتي هذا القرار في محاولة لمواجهة فيروس (كورونا) المتفشي في مناطق متفرقة من العالم، حيث سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد 15 آذار/ مارس، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع الفيروس.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، كما وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس (كورونا)، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الجمعة، خروج متعاف جديد من فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وشفائه، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21.

وسجلت مصر حالتي وفاة فقط، بسبب فيروس (كورونا) هما، سيدة مصرية ومواطن ألماني.

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