مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام في خربة "جبعيت" شرق رام الله

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، رعاة أغنام في خربة "جبعيت" قرب قرية المغير شرق مدينة رام الله.



وأفاد رئيس المجلس القروي للمغير أمين أبو عليا، بأن المستوطنين هاجموا رعاة أغنام واعتدوا عليهم بالضرب، وحاولوا الاستيلاء على المواشي، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف: أن المغير تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).