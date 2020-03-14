فيديو: شاهد لحظة سطو مجهولين على محل للصرافة في الخليل





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن شخصين اقتحما محلاً للصرافة بمدينة الخليل، مستخدماً أحدهما عصا، حيث اعتدى على أحد العاملين وسرق مبلغاً من المال من داخله.

وأكد ارزيقات بأن الشرطة قد توجهت للمكان فور تلقي البلاغ وباشرت بإجراءات البحث والتحري لمعرفة هوية الفاعلين.







رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مجهولين وهم يسطون على محل صرافة في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وقالت الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مجهولين أقدموا على السطو على محلٍ للصرافة في مدينة الخليل، مشيرة إلى أنها باشرت في التحقيق.