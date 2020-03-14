مؤتمر صحفي مهم لوزارة الصحة بغزة والفصائل حول (كورونا) مساءً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن مؤتمر صحفي مهم بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك حول الإجراءات الخاصة بفيروس (كورونا).





وقالت الوزارة: "نتشرف وزارة الصحة بدعوتكم لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الهام لوزارة الصحة والفصائل الوطنية الفلسطينية للحديث عن "اجراءات مواجهة فيروس كورونا".



وأوضحت أن المؤتمر سيكون، اليوم السبت الساعة 6:30 مساءاً في قاعة الرعاية الأولية بعيادة الرمال.





رام الله - دنيا الوطن