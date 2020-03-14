شؤون فلسطينية

مؤتمر صحفي مهم لوزارة الصحة بغزة والفصائل حول (كورونا) مساءً

مؤتمر صحفي مهم لوزارة الصحة بغزة والفصائل حول (كورونا) مساءً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن مؤتمر صحفي مهم بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك حول الإجراءات الخاصة بفيروس (كورونا).

وقالت الوزارة: "نتشرف وزارة الصحة بدعوتكم لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الهام لوزارة الصحة والفصائل الوطنية الفلسطينية للحديث عن "اجراءات مواجهة فيروس كورونا".

وأوضحت أن المؤتمر سيكون، اليوم السبت الساعة 6:30 مساءاً في قاعة الرعاية الأولية بعيادة الرمال.

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