شاهد: شاب مقدسي يؤجل زفافه ويقدم الغذاء للمحجورين صحياً ببيت لحم









رام الله - دنيا الوطنكان من المقرر أن يتمم العريس يوسف عادل أبو زنيد (23 عاما)، من مخيم شعفاط شرق مدينة القدس، اليوم السبت، حفل زفافه ويدخل برفقة عروسه إلى القفص الذهبي، إلى أنه آثر على نفسه، وأعلن تأجيله إلى وقت لاحق.وقال أبو زنيد: "منذ تسعة أشهر خلت، بدأت انا وعروسي بالتحضير لهذا اليوم، جهزنا منزلنا بالكامل، واتممنا جميع الحجوزات: قاعة الفرح ومصففة الشعر، ووزعنا بطاقات الدعوة، وأشرفنا على كل التفاصيل صغيرها وكبيرها، إلا أن الظروف كانت أقوى من الجميع، فلا يمكن لي أن أفرح وغيري يعيش العذابات"، وفق وكالة (وفا).وأضاف: "طرحت موضوع تأجيل الفرح على والدي، فكان رده إيجابيا ووافقني الرأي، وبعدها جلست العائلتان واتخذتا قرارهما النهائي بتأجيل حفل الزفاف، على أن يتم التبرع بكافة مكونات مأدبة غداء العرس للمحجورين وعائلاتهم وللأهالي في بيت لحم".