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إجراءات أردنية جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

إجراءات أردنية جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت الحكومة الأردنية عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة وتعطيل الدراسة وإغلاق الأماكن السياحية.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في بيان اليوم السبت، "تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 آذار/مارس 2020 ولمدة أسبوعين"، وفق وكالة (سبوتنك).

وأضاف أنه تقرر "تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري".

ولفت إلى أنه تقرر أيضا "إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، وأيضا إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع".

وأعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق، وقف السفر من وإلى لبنان، ووقف السفر من وإلى سوريا، باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع وكذلك العمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.

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