شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تقرر حصر الصلاة بالبيوت وعدم التوجه للمساجد والكنائس في فلسطين

"الأوقاف" تقرر حصر الصلاة بالبيوت وعدم التوجه للمساجد والكنائس في فلسطين
تعقيم المسجد الأقصى بسبب كورونا
رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قراراً بحصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.

وجاء في بيان الوزارة الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان، فإننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندعو أهلنا في فلسطين مسلمين بأن يقيموا صلواتهم في بيوتهم وأن تقتصر المساجد على رفع الاذان بتوجيهات الرسول (ص) وقت الأعذار من مطر او برد أو ريح فما بالنا بالأوبئة والأمراض، فكان يأمر المؤذن أن يقول بعد الأذان (ألا صلوا في رحالكم) أي بيوتكم.

وأضاف البيان: "كذلك ندعو اخواننا المسيحيين الى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة وهذا الموقف"

. وتابع: "إن هذا الوباء العالمي لا يكف عن الدوران وقد يجرف طوفانه حياة ملايين البشر، وتعليمات منظمة الصحة العالمية وأهل الاختصاص مبنية على دراسات واحتياطات ومخالفة هذه التعليمات تسبب المصائب والنكبات وقتل الأنفس"

. وتابع: "هذه الانفس جعل الله حرمتها أشد من حرمة الكعبة المشرفة، كيف لا والشريعة قائمة على حفظ النفس والدين والعقل والنسل و المال".

أخبار ذات صلة

إصابة شاب بشظايا رصاصة بالظهر في مواجهات مع قوات الاحتلال بقلقيلية

إصابة شاب بشظايا رصاصة بالظهر في مواجهات مع قوات الاحتلال بقلقيلية

مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام في خربة &#34;جبعيت&#34; شرق رام الله

مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام في خربة "جبعيت" شرق رام الله

فيديو: شاهد لحظة سطو مجهولين على محل للصرافة في الخليل

فيديو: شاهد لحظة سطو مجهولين على محل للصرافة في الخليل

مجهولون يسطون على محل للصرافة بالخليل والشرطة تباشر التحقيق

مجهولون يسطون على محل للصرافة بالخليل والشرطة تباشر التحقيق

مؤتمر صحفي مهم لوزارة الصحة بغزة والفصائل حول (كورونا) مساءً

مؤتمر صحفي مهم لوزارة الصحة بغزة والفصائل حول (كورونا) مساءً

شاهد: شاب مقدسي يؤجل زفافه ويقدم الغذاء للمحجورين صحياً ببيت لحم

شاهد: شاب مقدسي يؤجل زفافه ويقدم الغذاء للمحجورين صحياً ببيت لحم

&#34;خضوري&#34; تضع كافة طاقاتها العلمية والتقنية بخدمة توجهات الحكومة للحد جانحة (كورونا)

"خضوري" تضع كافة طاقاتها العلمية والتقنية بخدمة توجهات الحكومة للحد جانحة (كورونا)

&#34;الصحة&#34; توضح حقيقة أنباء حول احتمال إصابة 80% من سكان الضفة بـ (كورونا)

"الصحة" توضح حقيقة أنباء حول احتمال إصابة 80% من سكان الضفة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام في خربة &#34;جبعيت&#34; شرق رام الله

مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام في خربة "جبعيت" شرق رام الله

مجهولون يسطون على محل للصرافة بالخليل والشرطة تباشر التحقيق

مجهولون يسطون على محل للصرافة بالخليل والشرطة تباشر التحقيق

&#34;خضوري&#34; تضع كافة طاقاتها العلمية والتقنية بخدمة توجهات الحكومة للحد جانحة (كورونا)

"خضوري" تضع كافة طاقاتها العلمية والتقنية بخدمة توجهات الحكومة للحد جانحة (كورونا)

نقابة المحامين تستنكر الإعتداء على المحامي كرم منصور وتطالب بالكشف عن الجناة

نقابة المحامين تستنكر الإعتداء على المحامي كرم منصور وتطالب بالكشف عن الجناة

حركة المجاهدين: الأسرى يعيشون ظروفاٌ صعبة في ظل تفشي وباء (كورونا)

حركة المجاهدين: الأسرى يعيشون ظروفاٌ صعبة في ظل تفشي وباء (كورونا)

الشرطة بغزة: القبض على مواطن في جباليا نشر شائعات عبر مواقع التواصل

الشرطة بغزة: القبض على مواطن في جباليا نشر شائعات عبر مواقع التواصل

برلمانيون وأكاديميون بريطانيون: (صفقة القرن) لن تجلب السلام بالشرق الأوسط

برلمانيون وأكاديميون بريطانيون: (صفقة القرن) لن تجلب السلام بالشرق الأوسط

الجامعة الإسلامية بغزة تُصدر بيانًا لطلابها في ظل حالة الطوارئ

الجامعة الإسلامية بغزة تُصدر بيانًا لطلابها في ظل حالة الطوارئ

منوعات

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

كيم كارداشيان عن &#34;كورونا&#34;: أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

كيم كارداشيان عن "كورونا": أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

أوّل صورة لتوم هانكس وزوجته من الحجر الصحيّ ورسالة لجمهوره

أوّل صورة لتوم هانكس وزوجته من الحجر الصحيّ ورسالة لجمهوره

&#34;كمامة&#34; أحلام مرصعة بالألماس.. والجمهور يسخر منها

"كمامة" أحلام مرصعة بالألماس.. والجمهور يسخر منها

هل صدقت تنبؤات ميشال حايك عن الـ 2020؟

هل صدقت تنبؤات ميشال حايك عن الـ 2020؟

بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة شهيرة تتحدى المرض

بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة شهيرة تتحدى المرض

بعد الكشف عن علاقتهما العاطفية.. صورة مُسرّبة لياسمين صبري وأبو هشيمة

بعد الكشف عن علاقتهما العاطفية.. صورة مُسرّبة لياسمين صبري وأبو هشيمة

شاهد: هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الفستان مع أحمد أبو هشيمة

شاهد: هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الفستان مع أحمد أبو هشيمة

عربي

للمرة الثانية.. استهداف قاعدة التاجي شمالي بغداد

للمرة الثانية.. استهداف قاعدة التاجي شمالي بغداد

الجزائر تُسجل ثالث حالة وفاة بفيروس (كورونا)

الجزائر تُسجل ثالث حالة وفاة بفيروس (كورونا)

قصة شاب مصري نجح في إنقاذ 21 شخصًا من السيول ثم قتل بصخرة

قصة شاب مصري نجح في إنقاذ 21 شخصًا من السيول ثم قتل بصخرة

السعودية تُقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية

السعودية تُقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية