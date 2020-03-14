"الأوقاف" تقرر حصر الصلاة بالبيوت وعدم التوجه للمساجد والكنائس في فلسطين





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قراراً بحصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.وجاء في بيان الوزارة الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان، فإننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندعو أهلنا في فلسطين مسلمين بأن يقيموا صلواتهم في بيوتهم وأن تقتصر المساجد على رفع الاذان بتوجيهات الرسول (ص) وقت الأعذار من مطر او برد أو ريح فما بالنا بالأوبئة والأمراض، فكان يأمر المؤذن أن يقول بعد الأذان (ألا صلوا في رحالكم) أي بيوتكم.وأضاف البيان: "كذلك ندعو اخواننا المسيحيين الى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة وهذا الموقف". وتابع: "إن هذا الوباء العالمي لا يكف عن الدوران وقد يجرف طوفانه حياة ملايين البشر، وتعليمات منظمة الصحة العالمية وأهل الاختصاص مبنية على دراسات واحتياطات ومخالفة هذه التعليمات تسبب المصائب والنكبات وقتل الأنفس". وتابع: "هذه الانفس جعل الله حرمتها أشد من حرمة الكعبة المشرفة، كيف لا والشريعة قائمة على حفظ النفس والدين والعقل والنسل و المال".