الصحة توضح حقيقة أنباء متداولة حول إصابة 80% من سكان الضفة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أنباء متداولة حول احتمالية إصابة 80% من سكان الضفة الغربية، بفيروس (كورونا).



وقالت الوزارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن": إن هذه المعلومات مصدرها صحفي إسرائيلي، وتم تداولها بين المواطنين دون التحقق منها من المصادر الرسمية الفلسطينية.



أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تم تشخيص 38 حالة إصابة بفيروس (كورونا)، في فلسطين حتى اللحظة.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إنها "أجرت 2038 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من المحافظات الشمالية والجنوبية، في مختبر وزارة الصحة المركزي منذ 20 كانون الثاني/ يناير، وكانت جميعها سلبية "أي غير مصابة بالفيروس"، باستثناء الحالات المذكورة، التي تم رصدها في مدينة بيت لحم 37 إصابة، وطولكرم إصابة واحدة.