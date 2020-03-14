نقابة المحامين تستنكر الإعتداء على المحامي كرم منصور وتطالب بالكشف عن الجناة

استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين، حادثة الاعتداء على المحامي كرم منصور، مطالبة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بالكشف عن الجناة.





وتابع البيان: "بعد اطلاق النار على ابن شقيق المحامي الذي كان بصحبته مما أدى الى اصابته في قدمه وبعد ساعة تقريباً من اختطاف المحامي كرم تم القاؤه منطقة الزيتون بغزة مصاب بالرصاص ومصاب بالردود والتكسير في كافة أنحاء الجسد نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح" .

كما وطالبت النقابة وزارة الداخلية والامن الوطني، بفتح تحقيق عاجل وملاحقة الجناة والقبض عليهم ووضع حداً لفوضى انتشار السلاح واطلاع نقابة المحامين على نتائج التحقيق .















رام الله - دنيا الوطنوقالت النقابة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "وفقاً لمتابعة وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان لدى نقابة المحامين لحادث الاعتداء على المحامي كرم منصور، تبين أنه وفي صباح ايوم السبت الموافق 14/3/2020، وأثناء توجه المحامي لعمله في مكتبة منصور بالقرب من الشجاعية اعترضته سيارة بداخلها أربعة أشخاص ملثمين ومسلحين وقاموا باختطاف المحامي".واعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين، أن مثلل هذه التصرفات التي تعكس سلوك مرتكبيها، لا يمكن الصمت عنها مطلقاً ولن تقف النقابة مكتوفة الأيدي تجاه دورها النقابي في الدفاع عن حقوق أعضاء هيئتها العامة التي كفلها لها قانون المحامين النظامين.