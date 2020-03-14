حركة المجاهدين: الأسرى يعيشون ظروفاٌ صعبة في ظل تفشي وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، أنه في ظل تفشي وباء (كورونا) العالمي، يعيش الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، ظروفاً صحية سيئة، بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد.



وأوضحت الحركة في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن"، أن الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد قتل الأسرى بإبقائهم في السجون، في ظل تلك الظروف، محملة إياه المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الإفراج عنهم.



ودعت الحركة، كافة المؤسسات الحقوقية؛ لأخذ دورها تجاه الأسرى الفلسطينيين في ظل إجرام الاحتلال بحقهم، مطالبة بأوسع حملة لمناصرتهم، والعمل على إطلاق سراحهم.