شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة: القبض على مواطن في جباليا نشر شائعات عبر مواقع التواصل

الشرطة بغزة: القبض على مواطن في جباليا نشر شائعات عبر مواقع التواصل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة، العقيد أيمن البطنيجي، أن المباحث العامة بالشرطة، ألقت الليلة الماضية، القبض على مشتبه به من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، على خلفية ترويجه شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البطنيجي، وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي): إن هذا المواطن "نشر معلومات كاذبة تضر بالصالح العام، وتثير البلبلة في صفوف المواطنين، وجاري إحالته للجهات المختصة؛ لأخذ المقتضى القانوني بحقه".

وأضاف: تؤكد الشرطة مجدداً على ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل نشرها وتداولها، واستقائها من المصادر الرسمية، كما أنها لن تسمح لأحد بتهديد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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