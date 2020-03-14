شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول (كورونا) في فلسطين

وزارة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول (كورونا) في فلسطين
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تم تشخيص 38 حالة إصابة بفيروس (كورونا)، في فلسطين حتى اللحظة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، الذي تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها "أجرت 2038 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من المحافظات الشمالية والجنوبية، في مختبر وزارة الصحة المركزي منذ 20 كانون الثاني/ يناير، وكانت جميعها سلبية "أي غير مصابة بالفيروس"، باستثناء الحالات المذكورة، التي تم رصدها في مدينة بيت لحم 37 إصابة، وطولكرم إصابة واحدة.

وأوضحت، أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية بأريحا بلغ 7 حالات، إضافة إلى حالة واحدة في الحجر الخاص بـ (معبر رفح)، مضيفة أن عدد الحالات في الحجر الصحي المنزلي، بلغت 6429 حالة، بينها 2676 في قطاع غزة.

وأضافت الصحة، أن العمل مستمر لتجهيز مركز فرز وحجر صحي، ومستشفى خاصة بفيروس (كورونا) في كل محافظة من محافظات الوطن، كذلك استمرار التثقيف الصحي للمواطنين على وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي حول الفيروس، وأعراضه وسبل الوقاية منه.

وحول الوضع العالمي لانتشار الفيروس، أشارت إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس (كورونا) عالمياً وصل إلى 132,758 منها 51,767 خارج الصين، في 122 دولة.

وأشارت إلى أنه استناداً إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الوفيات بلغ 4955 في الصين، و1775 خارجها.

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