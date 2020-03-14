شاهد: القس بنورة من فندق ببيت لحم: أعيدونا لمنازلنا فلا يُوجد أكل صحي

رام الله - دنيا الوطندعا القس بسام بنورة، المسوؤلين الفلسطينيين، لضرورة إخراجه من الحجر الصحي في فندق (البردايس) ببيت لحم، وإعادته إلى الحجر المنزلي في بيته.وأوضح بنورة في مقطع فيديو من الفندق المحجور به، "من الساعة الثامنة صباحاً، وأنا اتصل بالمسؤولين، لتوفير وجبة إفطار وفواكه وطعام، ولحد الآن (الساعة 11 صباحاً) لم يصلنا شيء".وقال القس: "في منزلنا يتوفر لدينا كل شي، وكل أنواع الفيتامينات لذلك استمرينا بصحة جيدة، لأن أجسامنا بحاجة لغذاء الصحي حتى تقاوم الفيروس"، مضيفًا: "كنا في بيوتنا ملتزمين بالحجر الصحي، وتم الضغط علينا لترك المنزل، والآن تركونا هنا مذلولين".