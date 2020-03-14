شؤون فلسطينية

اشتية: سنُوجه رسالة للصليب الأحمر للمطالبة بالإفراج عن الأسرى حفاظاً على أرواحهم

اشتية: سنُوجه رسالة للصليب الأحمر للمطالبة بالإفراج عن الأسرى حفاظاً على أرواحهم
الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، خصوصاً المرضى منهم والمصابين بالأمراض المزمنة، حفاظاً على أرواحهم في ظل تفشي فيروس (كورونا) (كوفيد- 19) في إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه عدداً من ذوي الأسرى في مكتبه برام الله، صباح اليوم السبت، "سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية، لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى، وضمان سلامة المحكومين في سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون، إجراءات السلامة العامة لأسرانا، خصوصاً الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".

وأكد رئيس الوزراء، أهمية عمل هيئة الأسرى في متابعة سلامة أكثر من 6 آلاف أسير، يقبعون في سجون الاحتلال، من خلال الأطر القانونية والإنسانية.

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