الصراع بين نتنياهو وغانتس يتحول إلى منصب رئاسة (كنيست)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس (أزرق أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

تبادلت أكبر كتلتين برلمانيتين في إسرائيل، (ليكود) و(أزرق-أبيض)، المشادات الكلامية، في ظل محادثات رؤسائهم حول إمكانية تشكيل حكومة طوارئ بينهما.



ووفق موقع قناة (i24 news)، فقد جاءت المشادات الكلامية، بعد أن أصر (أزرق- أبيض) على نزع منصب رئاسة كنيست من (ليكود)، حيث طلب (أزرق- أبيض) من رئيس الكنيست يولي إدلشتاين الذي ينتمي إلى (ليكود)، بإدراج "انتخاب رئيس جديد لكنيست"، على جدول أعمال الكنيست، في أول جلساته التي ستعقد يوم الاثنين.



وأوضح الموقع، أن (ليكود) الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، وصف نية (أزرق- أبيض) بتبديل إدلشتاين بـ "وصمة عار"؛ ويقول (ليكود): إن (أزرق- أبيض) مشغول بتبديل إدلشتين، "في الوقت الذي ينشغل فيه نتنياهو بمواجهة التحدي الكبير، الذي يواجه إسرائيل، ألا وهو فيروس (كورونا) المستجد".



كما أن الحكومة الإسرائيلية، تسعى إلى إقفال المحاكم بسبب كورونا، حيث يزعم معارضو نتنياهو، أنه ينوي التهرب من محاكمته بقضايا الفساد ضده، من وراء هذه الخطوة، وفق الموقع.