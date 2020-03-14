للمرة الثانية.. استهداف قاعدة التاجي شمالي بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، أنه تم استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي يضم قوات أمريكية، بعدد كبير من الصواريخ، مشيرة إلى أن عدد الصواريخ، التي استهدفت موقع التاجي الأميركي شمال بغداد هو 24 صاروخاً.



وأوضحت قناة (الميادين) أن قصفا بصواريخ الكاتيوشا، استهدف الجناح الأميركي في قاعدة التاجي شمالي العاصمة العراقية، وقالت، ان الجناح الأميركي في قاعدة التاجي، استُهدف بنحو 18 صاروخاً.



كما نقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر أمنية عراقية سقوط 10 صواريخ كاتيوشا على قاعدة التاجي، التي تضم قوات للتحالف الدولي شمالي بغداد.



وحلقت الطائرات الأميركية، بتشكل كثيف في أجواء عدد من مناطق العاصمة العراقية.