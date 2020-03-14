الجزائر تُسجل ثالث حالة وفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بولاية البليدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى ثلاث حالات.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، نشرته صحيفة (البلاد) أن الأمر يتعلق بامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً.



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37 حالة، منها 3 وفيات، كما أكدت الوزارة مغادرة 12 مريضاً من الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم.



يذكر، أن شركة الطيران الجزائرية، أعلنت، أمس الجمعة، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من بعد غد الاثنين ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس (كورونا).