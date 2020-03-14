شؤون فلسطينية

الجامعة الإسلامية بغزة تُصدر بيانًا لطلابها في ظل حالة الطوارئ

الجامعة الإسلامية بغزة تُصدر بيانًا لطلابها في ظل حالة الطوارئ
الجامعة الإسلامية في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجامعة الإسلامية، في غزة، اليوم السبت، بياناً مهماً لطلابها، وذلك في إطار التزامها بحالة الطوارئ المعمول بها في فلسطين؛ لمواجهة فيروس (كورونا).

وقالت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك): "حرصاً على استمرار العملية التعليمية، نود إعلامكم بأن الجامعة الإسلامية، قد اعتمدت خدمة التعليم عن بعد لكافة طلبة الجامعة، وذلك من خلال تدريس المساقات عبر برنامج مودل".

وأضافت: "نتمنى منكم مراجعة بريدكم الجامعي باستمرار لاستلام إعلانات وأخبار الجامعة بالخصوص، ولمن يرغب بالتعرف على آلية التعليم عن بعد عبر برنامج مودل، يرجى زيارة رابط الكورس التعليمي التالي، علمًا بأن مفتاح التسجيل للكورس هو std".

يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية، بحالة طوارئ، أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الخامس من شهر آذار/ مارس الجاري، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

أخبار ذات صلة

شاهد: القس بنورة من فندق ببيت لحم: أعيدونا لمنازلنا فلا يُوجد أكل صحي

شاهد: القس بنورة من فندق ببيت لحم: أعيدونا لمنازلنا فلا يُوجد أكل صحي

اشتية: سنُوجه رسالة للصليب الأحمر للمطالبة بالإفراج عن الأسرى حفاظاً على أرواحهم

اشتية: سنُوجه رسالة للصليب الأحمر للمطالبة بالإفراج عن الأسرى حفاظاً على أرواحهم

برلمانيون وأكاديميون بريطانيون: (صفقة القرن) لن تجلب السلام بالشرق الأوسط

برلمانيون وأكاديميون بريطانيون: (صفقة القرن) لن تجلب السلام بالشرق الأوسط

هجوم فلسطيني على سمير جعجع بعد تصريحاته حول فيروس (كورونا) والمخيمات

هجوم فلسطيني على سمير جعجع بعد تصريحاته حول فيروس (كورونا) والمخيمات

خبراء: الدولار الأمريكي سيستمر بالارتفاع لحين السيطرة على (كورونا).. والحل نهاية الأسبوع

خبراء: الدولار الأمريكي سيستمر بالارتفاع لحين السيطرة على (كورونا).. والحل نهاية الأسبوع

الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل من دخول الضفة الغربية

الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل من دخول الضفة الغربية

العسيلي: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير حماية المستهلك وتوفير مقومات الأمن الغذائي

العسيلي: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير حماية المستهلك وتوفير مقومات الأمن الغذائي

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

برلمانيون وأكاديميون بريطانيون: (صفقة القرن) لن تجلب السلام بالشرق الأوسط

برلمانيون وأكاديميون بريطانيون: (صفقة القرن) لن تجلب السلام بالشرق الأوسط

الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل من دخول الضفة الغربية

الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل من دخول الضفة الغربية

العسيلي: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير حماية المستهلك وتوفير مقومات الأمن الغذائي

العسيلي: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير حماية المستهلك وتوفير مقومات الأمن الغذائي

أبو هولي ينقل تعازي الرئيس لأسرة المواطن أبو شمالة ويتكفل بعلاج طفلته

أبو هولي ينقل تعازي الرئيس لأسرة المواطن أبو شمالة ويتكفل بعلاج طفلته

وزير الاقتصاد: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير منظومة حماية المستهلك

وزير الاقتصاد: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير منظومة حماية المستهلك

الإغاثة الطبية الفلسطينية تُنظم حملة توعية واسعة لمواجهة (كورونا)

الإغاثة الطبية الفلسطينية تُنظم حملة توعية واسعة لمواجهة (كورونا)

مسؤول بالصحة يتحدث عن وضع مصابي (كورونا) في فندق (أنجل)

مسؤول بالصحة يتحدث عن وضع مصابي (كورونا) في فندق (أنجل)

بعد الارتفاع الملحوظ.. تعرف على سعر الدولار اليوم السبت

بعد الارتفاع الملحوظ.. تعرف على سعر الدولار اليوم السبت

منوعات

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

كيم كارداشيان عن &#34;كورونا&#34;: أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

كيم كارداشيان عن "كورونا": أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

أوّل صورة لتوم هانكس وزوجته من الحجر الصحيّ ورسالة لجمهوره

أوّل صورة لتوم هانكس وزوجته من الحجر الصحيّ ورسالة لجمهوره

&#34;كمامة&#34; أحلام مرصعة بالألماس.. والجمهور يسخر منها

"كمامة" أحلام مرصعة بالألماس.. والجمهور يسخر منها

هل صدقت تنبؤات ميشال حايك عن الـ 2020؟

هل صدقت تنبؤات ميشال حايك عن الـ 2020؟

بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة شهيرة تتحدى المرض

بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة شهيرة تتحدى المرض

بعد الكشف عن علاقتهما العاطفية.. صورة مُسرّبة لياسمين صبري وأبو هشيمة

بعد الكشف عن علاقتهما العاطفية.. صورة مُسرّبة لياسمين صبري وأبو هشيمة

شاهد: هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الفستان مع أحمد أبو هشيمة

شاهد: هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الفستان مع أحمد أبو هشيمة

عربي

للمرة الثانية.. استهداف قاعدة التاجي شمالي بغداد

للمرة الثانية.. استهداف قاعدة التاجي شمالي بغداد

الجزائر تُسجل ثالث حالة وفاة بفيروس (كورونا)

الجزائر تُسجل ثالث حالة وفاة بفيروس (كورونا)

السعودية تُقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية

السعودية تُقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية

بعد شائعات إصابته بالفيروس.. نصر الله يتحدث عن (كورونا) لأول مرة

بعد شائعات إصابته بالفيروس.. نصر الله يتحدث عن (كورونا) لأول مرة