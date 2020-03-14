الجامعة الإسلامية بغزة تُصدر بيانًا لطلابها في ظل حالة الطوارئ

الجامعة الإسلامية في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الجامعة الإسلامية، في غزة، اليوم السبت، بياناً مهماً لطلابها، وذلك في إطار التزامها بحالة الطوارئ المعمول بها في فلسطين؛ لمواجهة فيروس (كورونا).



وقالت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك): "حرصاً على استمرار العملية التعليمية، نود إعلامكم بأن الجامعة الإسلامية، قد اعتمدت خدمة التعليم عن بعد لكافة طلبة الجامعة، وذلك من خلال تدريس المساقات عبر برنامج مودل".



وأضافت: "نتمنى منكم مراجعة بريدكم الجامعي باستمرار لاستلام إعلانات وأخبار الجامعة بالخصوص، ولمن يرغب بالتعرف على آلية التعليم عن بعد عبر برنامج مودل، يرجى زيارة رابط الكورس التعليمي التالي، علمًا بأن مفتاح التسجيل للكورس هو std".



يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية، بحالة طوارئ، أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الخامس من شهر آذار/ مارس الجاري، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.