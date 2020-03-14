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شؤون فلسطينية

هجوم فلسطيني على سمير جعجع بعد تصريحاته حول فيروس (كورونا) والمخيمات

هجوم فلسطيني على سمير جعجع بعد تصريحاته حول فيروس (كورونا) والمخيمات
سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
شجب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في كلمة له من مقر حزبه في معراب، يوم أمس الجمعة، ضمن إجراءات اقترحها لمحاصرة وباء (كورونا) العالمي بلبنان، بفرض حصار على المخيمات الفلسطينية، ومنع اللاجئين الفلسطينيين من الدخول والخروج منها.

وقال خالد، في تصريح له وصل "دنيا الوطن": إن مثل هذه التصريحات والمواقف، التي تميز بين اللبنانيين وغير اللبنانيين في شأن إنساني لا يحتمل التأويل ولا المتاجرة السياسية، تصريحات ومواقف عنصرية كريهة ومرفوضة ومدانة وتتنافي مع القيم الإنسانية ومع حقوق الإنسان، وهو ما يجب أن يكون واضحاً لسمير جعجع وغيره من المتاجرين بالسياسة على حساب حقوق الفلسطينيين في حياة إنسانية كريمة في لبنان.

ودعا جعجع إلى التراجع عن المتاجرة بفيروس (كورونا) على حساب كرامة وسلامة اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، أكد القيادي في حركة (حماس)، رأفت مرة، أن دعوة سمير جعجع لعزل المخيمات الفلسطينية في لبنان بسبب فيروس (كورونا) دعوة مرفوضة لأنها غير مجدية.

وقال مرة في تصريح نشره عبر حسابه بموقع (تويتر): "دعوات جعجع تتنافى مع القواعد الإنسانية والقانونية، فكان الأولى به دعوة الحكومة اللبنانية، والأمم المتحدة؛ لتحمل مسؤولياتهما، حذرنا دائما من تجاهل وضع اللاجئين".

وكان جعجع طالب في كلمة له أمس الجمعة، الحكومة اللبنانية بإغلاق المخيمات الفلسطينية والسورية، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس (كورونا).

وقال جعجع: ان مخيمات اللاجئين، تحتاج لتدابير كاملة أي "لا دخول ولا خروج على الإطلاق، وعلى الحكومة أن تجد الطريقة المناسبة لتأمين احتياجاتهم الأساسية الحياتية المطلوبة، وهذه الخطوة المطلوبة من الحكومة".

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