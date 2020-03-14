الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل من دخول الضفة الغربية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت كافة المعابر مع الضفة الغربية أمام سكان الداخل المحتل بحجة منع انتشار وباء "كورونا".



وأفاد مواطنون من مدن يافا واللد والرملة المحتلة بأن الاحتلال لم يسمح لهم منذ صبيحة اليوم السبت بالوصول لأراضي الضفّة الغربيّة، وتم إبلاغهم بإغلاق كافّة المعابر، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وسبق أن أغلق الاحتلال معبر الكرامة بين فلسطين والأردن.



وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فإن أكثر من 700 حاجز للاحتلال تتحكّم في تنقُّل الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتعطل الحياة اليومية لهم.