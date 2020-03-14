دولي

إيران تُحذّر الولايات المتحدة من أي عمل غير مسؤول ضدها

إيران تُحذّر الولايات المتحدة من أي عمل غير مسؤول ضدها
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت إيران، اليوم السبت، أنها "حذّرت السفير السويسري (راعي المصالح الأمريكية في إيران) وطالبته بنقل هذا التحذير إلى واشنطن من أي عمل أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكدة أن الولايات المتحدة، من يتحمل عواقب أي عمل غير محسوب".

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية، أن "الخارجية الإيرانية تستدعي سفير سويسرا (راعي المصالح الأمريكية في إيران) لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اتهم فيها طهران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة التاجي في العراق".

وأكدت الخارجية الإيرانية، للسفير السويسري (راعي المصالح الأمريكية في إيران) أنه بدلاً من توجيه الإدارة الأمريكية وترامب التهم للآخرين، يجب عليهم الاعتراف بسياساتهم الخاطئة حول التواجد غير القانوني في العراق، وقتلهم قادة وجنود عراقيين، والتي كانت السبب الرئيسي، في كراهية الشعب العراقي للولايات المتحدة الأمريكية".

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