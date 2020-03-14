تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الأراضي الفلسطينية.



وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إنه تم تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) في بيت لحم؛ وذلك بعد فحص عينات جديدة يرفع العدد إلى 38 حالة في البلاد.



ودعا ملحم كافة المواطنين للالتزام بالتعليمات "لأن الإصابات الجديدة كانت بسبب الاختلاط"، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن الـ 37 حالة اكتشفت في مدينة بيت لحم، وحالة وحيدة في طولكرم.