دولي

رُعب في أمريكا.. توقعات بموت 1.7 مليون شخص بفيروس (كورونا)

رُعب في أمريكا.. توقعات بموت 1.7 مليون شخص بفيروس (كورونا)
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (نيويورك تايمز): إنه قد يبلغ عدد الذين سيتوفون بسبب فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليون شخص. 

ووفق توقعات حوالي 50 مجموعة خبراء في مراكز مراقبة الأمراض، ومجموعة من الجامعات الأمريكية، فأشارت إلى إمكانية أن يصاب 160 مليون شخص إلى 214 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس (كورونا) خلال بضعة شهور إلى ما يزيد على عام.

وبحسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك) فقد أضافت (نيويورك تايمز): "قد تستدعي الضرورة نقل 2.4 مليون إلى 21 مليون شخص إلى المستشفيات في حين يمكن أن تستقبل المستشفيات الأمريكية 925 ألف شخص فقط، وقد يموت 200 ألف إلى 1.7 مليون من المصابين".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت في وقت سابق، أن فيروس
 (كورونا) المستجد، تحول إلى وباء عالمي، مبينة أن أرقام الإصابات، ترتفع بسرعة كبيرة.

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية: أوروبا هي &#34;البؤرة الجديدة&#34; لفيروس (كورونا)

الصحة العالمية: أوروبا هي "البؤرة الجديدة" لفيروس (كورونا)

إيران تُحذّر الولايات المتحدة من أي عمل غير مسؤول ضدها

إيران تُحذّر الولايات المتحدة من أي عمل غير مسؤول ضدها

&#34;كورونا حول العالم&#34;.. إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المطارات وحظر التجوال

"كورونا حول العالم".. إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المطارات وحظر التجوال

ترامب يُخالط مريضًا بفيروس (كورونا) ويُفلت من الحجر الصحي مُجددًا

ترامب يُخالط مريضًا بفيروس (كورونا) ويُفلت من الحجر الصحي مُجددًا

(يديعوت): إسرائيل ذاهبة لإجراءات أكثر حزمًا لمواجهة (كورونا)

(يديعوت): إسرائيل ذاهبة لإجراءات أكثر حزمًا لمواجهة (كورونا)

قناة إسرائيلية: حكومة طوارئ برئاسة غانتس والقائمة المشتركة تحصل على ثلاث وزارات

قناة إسرائيلية: حكومة طوارئ برئاسة غانتس والقائمة المشتركة تحصل على ثلاث وزارات

ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ويكشف حقيقة إصابته

ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ويكشف حقيقة إصابته

بعد اتهامات لأمريكا بنشر (كورونا).. واشنطن تستدعي السفير الصيني وبومبيو يرد على خامنئي

بعد اتهامات لأمريكا بنشر (كورونا).. واشنطن تستدعي السفير الصيني وبومبيو يرد على خامنئي

التعليقات

الدنيا حكايات

جزمة بني بأبيض

جزمة بني بأبيض

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل من دخول الضفة الغربية

الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل من دخول الضفة الغربية

العسيلي: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير حماية المستهلك وتوفير مقومات الأمن الغذائي

العسيلي: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير حماية المستهلك وتوفير مقومات الأمن الغذائي

أبو هولي ينقل تعازي الرئيس لأسرة المواطن أبو شمالة ويتكفل بعلاج طفلته

أبو هولي ينقل تعازي الرئيس لأسرة المواطن أبو شمالة ويتكفل بعلاج طفلته

وزير الاقتصاد: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير منظومة حماية المستهلك

وزير الاقتصاد: ننفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير منظومة حماية المستهلك

الإغاثة الطبية الفلسطينية تُنظم حملة توعية واسعة لمواجهة (كورونا)

الإغاثة الطبية الفلسطينية تُنظم حملة توعية واسعة لمواجهة (كورونا)

بعد الارتفاع الملحوظ.. تعرف على سعر الدولار اليوم السبت

بعد الارتفاع الملحوظ.. تعرف على سعر الدولار اليوم السبت

الطقس: يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة

الطقس: يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة

دعوات في أراضي عام 48 لنصرة الأقصى والتضامن مع الشيخ رائد صلاح

دعوات في أراضي عام 48 لنصرة الأقصى والتضامن مع الشيخ رائد صلاح

منوعات

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب سلسلة ذهبية

كيم كارداشيان عن &#34;كورونا&#34;: أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

كيم كارداشيان عن "كورونا": أستخدم مناديل مضادة للبكتيريا

أوّل صورة لتوم هانكس وزوجته من الحجر الصحيّ ورسالة لجمهوره

أوّل صورة لتوم هانكس وزوجته من الحجر الصحيّ ورسالة لجمهوره

&#34;كمامة&#34; أحلام مرصعة بالألماس.. والجمهور يسخر منها

"كمامة" أحلام مرصعة بالألماس.. والجمهور يسخر منها

هل صدقت تنبؤات ميشال حايك عن الـ 2020؟

هل صدقت تنبؤات ميشال حايك عن الـ 2020؟

بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة شهيرة تتحدى المرض

بعدما فقدت جدتها بسبب كورونا نجمة شهيرة تتحدى المرض

بعد الكشف عن علاقتهما العاطفية.. صورة مُسرّبة لياسمين صبري وأبو هشيمة

بعد الكشف عن علاقتهما العاطفية.. صورة مُسرّبة لياسمين صبري وأبو هشيمة

شاهد: هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الفستان مع أحمد أبو هشيمة

شاهد: هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الفستان مع أحمد أبو هشيمة

عربي

السعودية تُقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية

السعودية تُقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية

إغلاق المدارس.. المغرب تسجل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد

إغلاق المدارس.. المغرب تسجل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في لبنان إلى 77

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في لبنان إلى 77

شفاء المصاب الوحيد بفيروس (كورونا) في الأردن ومغادرته المستشفى

شفاء المصاب الوحيد بفيروس (كورونا) في الأردن ومغادرته المستشفى