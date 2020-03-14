رُعب في أمريكا.. توقعات بموت 1.7 مليون شخص بفيروس (كورونا)

(كورونا) المستجد، تحول إلى وباء عالمي، مبينة أن أرقام الإصابات، ترتفع بسرعة كبيرة.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (نيويورك تايمز): إنه قد يبلغ عدد الذين سيتوفون بسبب فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليون شخص.ووفق توقعات حوالي 50 مجموعة خبراء في مراكز مراقبة الأمراض، ومجموعة من الجامعات الأمريكية، فأشارت إلى إمكانية أن يصاب 160 مليون شخص إلى 214 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس (كورونا) خلال بضعة شهور إلى ما يزيد على عام.وبحسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك) فقد أضافت (نيويورك تايمز): "قد تستدعي الضرورة نقل 2.4 مليون إلى 21 مليون شخص إلى المستشفيات في حين يمكن أن تستقبل المستشفيات الأمريكية 925 ألف شخص فقط، وقد يموت 200 ألف إلى 1.7 مليون من المصابين".وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت في وقت سابق، أن فيروس