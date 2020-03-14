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"كورونا حول العالم".. إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المطارات وحظر التجوال

"كورونا حول العالم".. إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المطارات وحظر التجوال
رام الله - دنيا الوطن
توسعت دائرة انتشار فيروس (كورونا) في العالم، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لعدة دول، شملت إغلاق أجواء، وحظر التجول في بعض المناطق.

الكويت
وقال المتحدث باسم الطيران المدني في الكويت، سعد العتيبي للجزيرة: إن سلطات بلاده، ستبدأ الأسبوع المقبل، إجلاء الكويتيين من مختلف دول العالم، عبر رحلات خاصة.

يأتي هذا عقب بدء سريان إغلاق الأجواء الكويتية أمام الرحلات القادمة والمغادرة، حتى إشعار آخر، تنفيذاً لقرار اتخذته الحكومة، ضمن سلسلة من الإجراءات؛ للحيلولة دون تفشي فيروس
 (كورونا).

العراق
دخل حيز التنفيذ قرار وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، فرض حظر التجول في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وكانت حكومة الإقليم قد عطلت قبل أيام الدوام الرسمي، وأغلقت المدارس والجامعات والمساجد.

السعودية
قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم، السبت، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إن حكومة المملكة، قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، بدءاً من يوم غد الأحد.

السودان
وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الجمعة في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد، ووفاة صاحبها يوم الخميس. وقال وزير الصحة أكرم التوم: إن المتوفى مواطن في الخمسين من عمره، وكان قد زار دولة الإمارات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وأعلن الوزير، أن الحكومة السودانية قررت تعليق جميع الفعاليات في السودان، وتنظيم الأنشطة الرياضية دون جمهور، ووقف سفر المسؤولين للخارج إلا للضرورة في إطار خطة مواجهة فيروس (كورونا).

موريتانيا
وقالت وزارة الصحة الموريتانية في بيان مساء أمس الجمعة، إن أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) في البلاد هي لرجل أوروبي يعيش في موريتانيا، وعاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من آذار/ مارس ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين، ولم تحدد جنسيته.

إيران
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أمس، أن قوات الأمن ستخلي شوارع المدن الإيرانية خلال 24 ساعة لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية بسبب تفشي (كورونا)، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات فدرالية، قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض.

إسبانيا
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث: إن الحكومة ستعقد اجتماعاً استثنائياً اليوم السبت؛ لإعلان حالة الطوارئ رسمياً لمكافحة فيروس (كورونا).

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