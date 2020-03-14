شؤون فلسطينية

استطلاع "دنيا الوطن": هل الجيش الأمريكي وراء نشر فيروس (كورونا)؟

استطلاع "دنيا الوطن": هل الجيش الأمريكي وراء نشر فيروس (كورونا)؟
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
أعدت "دنيا الوطن" استطلاعاً للرأي، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حول (نظرية المؤامرة) التي يتبناها الكثيرون حول العالم، بشأن (كورونا) وانتشاره، حيث يعتقدون أن الفيروس صناعة أمريكية، ضمن الحرب البيولوجية بينها وبين الصين. 

وسألت "دنيا الوطن" الجمهور: بعد تصريحات مسؤول صيني، بأن الجيش الأمريكي وراء نشر فيروس (كورونا) في الصين، هل تعتقد بأن الفيروس (مؤامرة) أو صناعة أمريكية؟، ليبدي (9٫5 شخصاً) رأيهم بالموضوع مع العلم أن الاستطلاع سيغلق مساء اليوم، وتفاعل (3٬119) أخرون عبر التعليقات أو باستخدم (ايموشن) المختلفة للتعبير عن إعجابهم أو غضبهم من الحدث.
 

وأجاب (78%) من المشاركين بـ (نعم)، أي انهم من الحزب المؤيد لنظرية المؤامرة وأن (كورونا) فيروس مصنع تصنيع ضمن الحرب البيولوجية لأمريكا، بينما أجاب (22%) بـ (لا)، منضمين للحزب، الذي يعتقد أنه فيروس، ومرض انتشر بالعالم كسابقه من الفيروسات. 

وأثار ليجان زاهو، نائب رئيس إدارة المعلومات بوزارة الخارجية الصينية، جدلاً بعد تصريحات لفت فيها إلى احتمالية أن يكون الجيش الأمريكي، هو من جاء بفيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) إلى منطقة ووهان في الصين، التي تعتبر المنطقة التي بدأ وانتشر منها الفيروس.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول الصيني على صفحته الرسمية (بتويتر)، حيث قال: "CDC"، (مراكز مكافحة الأمراض واتقائها بأمريكا) متى بدأ المريض الأول في أمريكا؟ كم عدد الأشخاص المصابين؟ ما أسماء المستشفيات؟ يمكن أن يكون الجيش الأمريكي، هو من جاء بالوباء إلى ووهان، كونوا شفافين، أعلنوا بياناتكم للعامة! الولايات المتحدة تدين لنا بتفسير".

بالعودة لاستطلاع الرأي، يقول (Fadia Damiri): صناعة امريكية صينية عالمية للقضاء على معظم ما تبقى من البشر بطريقة رخيصة وساذجة، وبأقل الخسائر لفاعليها.

ويرد (Emad Abughazaleh): بل العكس، هو صناعة صينية بامتياز ودهاء شديد.. وأتوقع أن تنشب الحرب العالمية الثالثة بينهما لهذا السبب (كورونا).

وغرد (محمد حسن): بعد اتهام الصين لأمريكا، أمريكا تُعلن حالة الطوارئ؛ لتبعد عنها الشبهة؛ لذلك ربما يكون الفيرس صناعة أمريكية، ورد (Tariq Mussa): خدعة صينية لكسب الوقت واعتلاء الاقتصاد العالمي، والتفرد بالسيطرة على العالم.

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