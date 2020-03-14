شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة للسفير الاردني في رام الله

مناشدة عاجلة للسفير الاردني في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
ناشد عم الشاب محمد سلامة النفار، سفير المملكة الاردنية الهاشمية برام الله، بمنحه ورقة عدم ممانعة، لمرافقة محمد الذي يعاني من السرطان الحاد في الدم.

وهذه نص المناشدة كما وصلت "دنيا الوطن":

سعادة سفير المملكة الأردنية في رام الله بعد تأكيد حبنا للمملكة الأردنية، وتفهمنا لاحتياجكم الأمني، الذي تمارسونه في التدقيق من خلال منح ورقة عدم الممانعة، التي تخوّل حاملها الدخول الى بلادكم.
ولكن هناك بعض الحالات الإنسانية ، التي لا يسمح طول الانتظار معها ، كالحالات الصحية الحرجة ، لذلك نأمل منكم بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الحالات.

فأنا منذ أكثر من عشرة أيام أنتظر موافقتكم ، لمرافقة ابن أخي – محمد سلامه النفار - الذي يعاني من سرطان الدم الحاد ، للعلاج في مركز الحسين للسرطان ، وحتى الآن لم تصلني من سعادتكم الموافقة ، علماً بأنني مرفق كافة التقارير التي تؤكد خطورة الحالة... لذلك كليَّ ثقة باستجابتكم السريعة.

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