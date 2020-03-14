السعودية تُقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس (كورونا).



ووفق قرارات الحكومة السعودية فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين- إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.



وأوضحت الوكالة، أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.



وأشارت إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وهيئة الطيران المدني، والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك، خلال أسبوع من تاريخه.