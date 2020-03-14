ترامب يُخالط مريضًا بفيروس (كورونا) ويُفلت من الحجر الصحي مُجددًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (رويترز): إنه للمرة الثانية خلال أيام، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قريبًا من شخص ثبتت إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضافت الوكالة، نقلاً عن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، فقد شدد هذا الأخير على أنه "ليست هناك حاجة لقيام الرئيس ترامب بإجراء فحص (كورونا)".



وكان ترامب، قد التقى بوزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، الذي أعلنت سلطات بلاده، أنه مصاب بفيروس (كورونا)، وقالت في بيان: إنها أبلغت السلطات الأميركية بالفعل بإصابة الوزير "حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".



وأوضح كونلي، أن "شخصاً آخر كان حاضراً خلال الاجتماع الذي جمع ترامب بالوزير البرازيلي، هذا الشخص تأكدت إصابته أيضاً بفيروس (كورونا)، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد ثلاثة أيام".



وتابع: "لقاء ترامب معه يبقى منخفض المخاطر، وليس هناك أي حاجة لإخضاع الرئيس للحجر الصحي".



يشار إلى أن ترامب أعلن أمس الجمعة "حالة الطوارئ الوطنية" بسبب فيروس (كورونا) في إطار مواجهة خطر المرض.