بعد شائعات إصابته بالفيروس.. نصر الله يتحدث عن (كورونا) لأول مرة

حسن نصر الله

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رام الله - دنيا الوطن

وضع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، كل إمكانيات الحزب وطاقاته في تصرف الحكومة اللبنانية، ووزارة الصحة؛ لمواجهة فيروس (كورونا) التي وصفها بالمعركة.



وقبل عدة أيام، قالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف: إن الأوساط الإعلامية، تداولت أنباء عن إصابة نصر الله بفيروس (كورونا) بعد استقباله وفدًا إيرانيًا.



وتناول نصر الله، في خطابه أمس والذي بُت عبر قناة (الميادين) الجهود المبذولة لمواجهة (كورونا)، حيث قال: إن العالم يخوض معركة ضد هدف لا يزال مجهولاً في أغلب جوانبه "وتهديده واضح وكبير وواسع"، يتمثّل بفيروس (كورونا) الأمر الذي يرتّب خيار "خوض المعركة بروحية من يريد أن ينتصر بهذه المعركة".



وأوضح نصر الله، أن المسؤولية بمواجهة الفيروس، يجب أن تكون عامة وشاملة وغير مقتصرة على القطاع الصحّي، مضيفاً أن "كل من هو موجود على الأراضي اللبنانية شريك في المسؤولية، وهناك وظائف مطلوبة من الجميع في هذه المعركة".



وأثنى نصر الله على جهود وزارة الصحة في لبنان، منوّهاً بشفافيتها منذ اليوم، وذلك على عكس الحكومتين البريطانية والأميركية، اللتين لم تكونا شفافتين بشكلٍ كافٍ، واصفاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أكبر كذّاب" في تعاطيه مع الفيروس المستجد.



وأشار إلى "ضرورة اعتماد التكافل الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بالتنّبه من الوقوع في الجوع أو الفقر، نتيجة الإجراءات، وإغلاق بعض المحال، وعلى الناس أن تساعد بعضها البعض".