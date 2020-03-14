انخفاض طفيف بأسعار الدجاج بغزة.. وكيلو الجناح بـ 7 شواكل

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً، حيث تراوح سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 8 إلى 9 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلاً بينما كبدة الدجاج 15 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 7 شواكل.



وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم السبت الموافق 14 آذار/ مارس 2020:



1 - كيلو الدجاج الحي من 8 إلى 9 شواكل.



2 - كيلو استيكات 21 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 15 شيكلاً.



4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 7 شواكل.



8- كيلو الشيش 22 شيكلاً.