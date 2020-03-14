(يديعوت): إسرائيل ذاهبة لإجراءات أكثر حزمًا لمواجهة (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن الهيئات الحكومية، المُكلّفة بالتعامل مع أزمة فيروس (كورونا) في إسرائيل تدرس إمكانيّة فرض إجراءات أكثر حزمًا، لمواجهة المرض، بعد ظهور إصابات خطيرة.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية: إنه من الممكن فرض قيود على الحركة والتنقّل، وفرض قيود على أماكن العمل، وإغلاق أماكن عمل ذات أهمية ثانوية، كما حدث في عدد من الدول التي حاولت الحدّ من تفشي الفيروس، عبر فرض إجراءات حازمة.



وأشارت إلى أنه من ضمن الإجراءات التي تم فحصها، إمكانية تعريف من هم العمال الذين يعملون في وظائف ومهن ضرورية وحيوية، لافتةً إلى أنه سيُطلَب ممن سواهُم عدم الخروج إلى أماكن عملهم، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وأوضحت (يديعوت) أنه اتُخذت إجراءات أوليّة، تهدف إلى فحص كم من العمّال الذين سيتضمّنهم تعريفُ الوظائف والمهن الضرورية.