الإغاثة الطبية الفلسطينية تُنظم حملة توعية واسعة لمواجهة (كورونا)

وتوزع المتطوعين لعدد من البلدات والقرى والمخيمات في المحافظة؛ لنشرالوعي والتخفيف من حالة الهلع.



كذلك نظمت في اليوم ذاته، يوماً توعوياً في مساجد إذنا، وذلك لتوزيع نشرات الوقاية، وشرح أعراض وكيفية الوقاية من مرض كورونا المستجد.



رام الله



أما في رام الله والبيرة، فقد اطلقت جمعية الإغاثة الطبية منذ أسبوع حملة توعية وإرشاد، حيث قام المتطوعون بتوزيع النشرات التوعوية على المواطنين وتعليق بوسترات للوقاية من انتشار فيروس كورونا في كافة أرجاء مدينتي رام الله والبيرة،

حيث تم توزيع آلاف النشرات التوعوية في المدينتين، بالإضافة لحملات التوعية في عدة قرى مثل سلواد والمزرعة الغربية وكفر نعمة وكذلك في بلدة بيتونيا.



نابلس وسلفيت



في نابلس وسلفيت، قام متطوعو الإغاثة الطبية في الثامن والتاسع من الشهر الجاري، بتنظيم حملات توعية في شوارع محافظتي نابلس وسلفيت، وزعوا خلالها نشرات التوعية بفيروس كورونا على أهالي المحافظتين، وعلقوا البوسترات على أبواب المحلات والأماكن العامة.



جنين وطولكرم



كذلك الأمر في جنين وطولكرم، حيث أطلقت الاغاثة الطبية حملتها التوعوية لنشر التوعية حول فيروس كورونا بكافة الطرق المتاحة، حيث قام المتطوعين بتوزيع منشورات الوقاية والتوعية وتعليق البوسترات في الشوارع يومياً من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، بالإضافة لتنظيم بعض المحاضرات الصحية في بعض القرى من أجل التوعية حول فيروس كورونا، وتوعية المتطوعين أكثر عن هذا الفيروس من أجل أن يقوموا بدورهم أيضاً بنشر هذه المعلومات المهمة قدر الإمكان لتفادي إصابة المواطنين بالفيروس.



قطاع غزة



وبدأت الإغاثة الطبية حملة واسعة ستشمل كافة محافظات قطاع غزة؛ للتوعية حول سبل الوقاية الشاملة من فيروس كورونا بما في ذلك توزيع النشرات والبوسترات ووسائل التوعية والارشاد الإلكترونية، كما أعلنت حالة الطوارئ في كافة مراكز وعيادات الإغاثة الطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة.



وأشارت الإغاثة الطبية الفلسطينية في النشرات والبوسترات التي تم توزيعها وتعليقها في محافظات الوطن بضرورة غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بمعقم يدين كحولي لا تقل نسبة الكحول فيه عن 70% بشكل منتظم بالاضافة لتجنب لمس او فرك العينين أو الانف او الوجه بأيدي غير مغسولة وتجنب الاتصال المباشر مع افراد مصابين بعدوى تنفسية، والبقاء في المنزل في حالة الاشتباه بالاصابة، واجراء الفحوصات اللازمة لدى وزارة الصحة، تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال بالمناديل الورقية، والتخلص منها بعد ذلك بشكل مناسب





ودعت الإغاثة الطبية جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك للحفاظ على سلامة عائلاتهم وسلامة جميع الناس، وخصوصاً التزام الأشخاص المعرضين بالحجر المنزلي، وعدم مخالفة تعليمات الحجر، بالإضافة لإبلاغ

الطبيب في حال ظهور أعراض إصابات بالجهاز التنفسي، وعدم السكوت عنها.



كما دعت الإغاثة الطبية أبناء شعبنا للتحلي بالهدوء ومواجهة فيروس كورونا بسبل الوقاية المطروحة، فلا داعي للهلع وعلينا أن نتذكر دائماً أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج".



طهي المنتجات الحيوانية من الحليب واللحوم والبيض جيداً، تجنب التعامل مع الحيوانات دون استخدام وسائل الحماية والتركيز على التغذية الصحية والجيدة لتقوية المناعة، كما أكدت على بذل جهد مضاعف لوقاية الأشخاص المعرضين للاصابة مثل المسنين، ومرضى القلب والسكري والضغط، ومرضى الكلى، والسرطان.ودعت الإغاثة الطبية جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك للحفاظ على سلامة عائلاتهم وسلامة جميع الناس، وخصوصاً التزام الأشخاص المعرضين بالحجر المنزلي، وعدم مخالفة تعليمات الحجر، بالإضافة لإبلاغالطبيب في حال ظهور أعراض إصابات بالجهاز التنفسي، وعدم السكوت عنها.كما دعت الإغاثة الطبية أبناء شعبنا للتحلي بالهدوء ومواجهة فيروس كورونا بسبل الوقاية المطروحة، فلا داعي للهلع وعلينا أن نتذكر دائماً أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

رام الله - دنيا الوطنفي إطار جهودها لمكافحة مرض (كورونا) المستجد قامت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، بتجهيز مواد التثقيف الصحي، بما في ذلك البوسترات والنشرات التوعوية، التي تحتوي على معلومات عن أعراض الفيروس، وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى إرشادات تفصيلية، حول قواعد الحجر الصحي المنزلي.و بدأ مئات من متطوعي الإغاثة الطبية الفلسطينية، بحملات التوعية في مختلف المحافظات، بما في ذلك القدس، وباقي مدن الضفة والقطاع.ففي بيت لحم، نظمت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بدءًا من السادس من الشهر الجاري، حملة نشر ميدانية في شوارع محافظة بيت لحم بما في ذلك مدينة بيت جالا ومخيم الدهيشة، وزع خلالها المتطوعون منشورات توعوية بفيروس كورونا على المواطنين في الشوارع والسيارات والبيوت، كما قاموا بتعليق بوسترات توعوية على أبواب المحلات التجارية والاماكن العامة، وتم التركيز خلال الجولات بالحديث مع اصحاب المحلات التجارية حول أهمية التعقيم المستمر داخل محلاتهم وفي المخابز واهمية الوقاية من الفيروس وخصوصاً عند التعامل المباشر مع الزبائن وانضمت الاغاثة الطبية إلى لجنة الطوارئ في المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية .بعد ذلك استكمل المتطوعون في الثامن من الشهر الجاري عملية التوعية إلكترونياً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وميدانياً في محافظة بيت لحم بتوزيع منشورات الوقاية من الكورونا والحجر المنزلي وتعليق بوسترات، حيث شملت الحملة مخيمالعزة ومخيم عايدة ومخيم العروب وبيت ساحور والدوحة والخضر والبلدة القدي بيت لحم وساحة المهد وشارع المهد وشارع القدس الخليل وقرية ارطاس وبلدة تقوع.وابتداء من التاسع من الشهر الجاري، قام المتطوعون بالتواصل مع العائلات المصنفة ضمن الحجر المنزلي والعائلات المصابة وأصدقائهم المقربين، حيث يبلغ عددهم 420 عائلة عن طريق غرفة الطوارئ المشتركة، من أجل معرفة احتياجاتهم وتوفيرها لهم من طعام أو أدوية أو أي مستلزمات.وواصلت العيادة المتنقلة في بيت لحم التابعة للإغاثة الطبية عملها كما هو معتاد في جميع الأيام، وركزت على تعميم طرق الوقاية والتوعية في أماكن عملها، بالإضافة لتوزيع المنشورات والبوسترات، والحد من التجمهر، واتباع إجراءات الأمان والوقاية في كافة العيادات المتنقلة.وفي الخليل، أطلقت الإغاثة الطبية في التاسع من الشهر الجاري حملة التوعية بفيروس كورونا، وذلك بتوزيع عشرات المتطوعين للبوسترات والنشرات التي تحتوي سبل الوقاية