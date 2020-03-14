مسؤول بالصحة يتحدث عن وضع مصابي (كورونا) في فندق (أنجل)

رام الله - دنيا الوطنأكد نبيل زواهرة، رئيس قسم الطب الوقائي في مديرية صحة بيت لحم، والمتواجد في فندق (أنجل) أن جميع المصابين وعددهم 14، لا توجد عليهم أعراض، ويتمتعون بصحة جيدة.وقال زواهرة، في مقطع فيديو: إن جميعهم يتمعون بصحة جيدة، ولا يعانون من اضطرابات نفسية، وينتظرون بفارغ الصبر يوم الخميس المقبل لإعادة الفحص.وأوضح زواهرة، أن إجراءات الفحص والمتابعة تشمل كل مصاب على حدة، حيث توجه له الأسئلة حول وجود أعراض مثل السعال أو التقيؤ، والحالة النفسية، ثم تقاس درجة حرارته، وهو الأمر الذي ينسحب أيضاً على غير المصابين وعددهم 16 شخصاً، بحسب ما نقلت عنه وكالة (وفا).ووصف زواهرة عدم ظهور أعراض بأنه أمر متوقع، كون المصابين من الفئة الشابة، ويتمتعون بمناعة عالية.