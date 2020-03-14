دولي

قناة إسرائيلية: حكومة طوارئ برئاسة غانتس والقائمة المشتركة تحصل على ثلاث وزارات

قناة إسرائيلية: حكومة طوارئ برئاسة غانتس والقائمة المشتركة تحصل على ثلاث وزارات
بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن حكومة الطوارئ الجديدة، المزمع الإعلان عنها مساء يوم الأحد، والتي تنتظر الموافقة عليها من قبل كافة الأحزاب، ستشمل القائمة المشتركة، التي ستتولى ثلاث وزارات منها هي: وزارة المواصلات، ووزارة السياحة، اضافة لوزارة الثقافة والرياضة.

ووفق قناة (i24news)، فقد قالت: إنه ينص مقترح حكومة الطوارئ الوطنية على أن تكون مدتها محصورة لعام واحد فقط، على أن تعالج خمس نقاط أساسية.

وأوضحت القناة، أن مهام الحكومة، هي التصدي لفيروس (كورونا) وتداعياته، إضافة إلى المصادقة على ميزانية الدولة لعامين.

وتتألف الحكومة المقترحة من 20 وزارة، على أن تشمل كافة الكتل البرلمانية، وتوزع الوزارات حسب عدد مقاعد كل كتلة برلمانية، بحيث تحصل الكتلة على وزارة مقابل كل ستة مقاعد ويكون في كل وزارة نواب وزير، لا يتعدى عددهم الأربعة، وفقاً لمهام الوزارة.

وأيضًا عدم سن أي قوانين سياسية تتعلق بـ (صفقة القرن) والملف السياسي، بينما سيتم سن قانون يُحدد مدة مهام رئيس الحكومة، ورؤساء المجالس البلدية، والحاخامات الرئيسيين لفترة زمنية لا تتعدى ثماني سنوات معاً أو مدتين في المنصب.

وسيتولى رئاسة الحكومة تحالف (أزرق- أبيض) (بحكم أنه يمتلك وتحالفه، ومن يقف معه 62 نائباً، بينما ليكود وتحالفه 58) بينما يتولى ليكود منصب قائم بأعمال رئيس الوزراء، وستكون وزارة الجيش لتحالف (أزرق- أبيض) بينما وزارة الخارجية من نصيب حزب ليكود.

وسيتم تشكيل (كابينت) أمني، وآخر للطوارئ الصحية (كورونا) على أن يكون رئيس الحكومة، والقائم بأعماله أعضاء في كلا التشكيلتين.

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