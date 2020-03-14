الصحة العالمية تُوضح ترتيب فلسطين في قائمة الدول المُصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنيستمر فيروس (كورونا) في تفشيه بدول العالم، حاصداً المزيد من الضحايا والمصابين، حيث حصد الفيروس، حسب الصحة العالمية أكثر من 5 آلاف شخص، كانت إيطاليا أكثر الدول خارج الصين من حيث عدد الضحايا والمصابين.ووفق (روسيا اليوم)، فرغم أن الفيروس ظهر أولاً في الصين، إلا أنها استطاعت التعافي منه، لتصبح إيطاليا أكثر دول العالم تضرراً، حيث سجلت مساء الجمعة في إيطاليا أعلى نسبة وفيات في يوم واحد من فيروس (كورونا) منذ اليوم الأول لظهوره.وبحسب قائمة الدول المصابة بفيروس (كورونا)، والتي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، نجد أرقام الوفيات والمصابين في تزايد مضطرد، بينما لا يزال رقم الإصابات في فلسطين (31) إصابة هي من بين الأقل بين دول العالم، وهي بنفس عدد إصابات الأرجنتين، فيما تقع الأردن في ذيل القائمة بإصابة واحدة.وكان مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيرالد روكنشواب، قال: إن الحكومة الفلسطينية، اتخذت إجراءات متقدمة لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، حيث تقوم الحكومة ووزارة الصحة، بإجراءات تفوق ما هو موصى به دولياً.