دعوات في أراضي عام 48 لنصرة الأقصى والتضامن مع الشيخ رائد صلاح

الشيخ رائد صلاح

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رام الله - دنيا الوطن

دعت فعاليات فلسطينية كافة المواطنين في أراضي عام 48، لنصرة المسجد الأقصى المبارك عبر المشاركة في حملة التضامن مع الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، صبيحة يوم الأربعاء 25 آذار/مارس الجاري حيث ينفذ الاحتلال حكم السجن بحق الشيخ بسبب قضية الثوابت والمسجد الأقصى المبارك.



وجاء في الدعوة المشتركة التي أطلقتها لجنة المتابعة العليا والهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى واللجنة الشعبية في أم الفحم أن تجمعاً جماهيرياً سيرافق الشيخ صلاح انطلاقاً من ام الفحم حتى سجن الجلمة تعبيراً من الفلسطينيين عن تسمكهم بالثوابت الوطنية والمسجد الأقصى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا قضت في العاشر من شباط/فبراير الماضي بسجن الشيخ صلاح 28 شهرا، بادعاء "التحريض على الإرهاب ودعم منظمة محظورة" أمضى منها 11 شهراً خلال فترة توقيفه الأخيرة وتبقى 17 شهراً سيقضيها الشيخ في سجن الجلمة.



وتتعلق التهم الإسرائيلية للشيخ رائد صلاح، بتصريحاته وخطبه الجماهيرية إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس، وابان قضية وادي الجوز.