شؤون فلسطينية

(هآرتس): إسرائيل تستعد لتفشي (كورونا) في قطاع غزة والضفة الغربية

(هآرتس): إسرائيل تستعد لتفشي (كورونا) في قطاع غزة والضفة الغربية
مدينة بيت لحم خالية من المارة بسبب كورونا
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن تل أبيت تستعد لتفشي فيروس (كورونا) المستجد، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت: "في إسرائيل، يدرسون ما إذا كان سيسمح بإدخال أول مريض سيتم اكتشافه في قطاع غزة إلى مستشفى في أراضي عام 48، كما ينظر إلى إمكانية السماح بإدخال مواد طبية محظورة".

وتابعت الصحيفة: "كما لم تتحدث إسرائيل حتى الآن عن استيعاب مرضى (كورونا) الذين تم تشخيصهم في الضفة الغربية، ويرجع ذلك إلى الخوف من أن النظام الصحي الإسرائيلي لن يكون لديه أسرّة كافية لاستيعاب جميع المرضى الإسرائيليين في حالة تفشي المرض".

كما تدرس تل أبيب إمكانية تعطيل المرافق الاقتصادية باستثناء أماكن العمل الحيوية، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقالت مصادر مطلعة لإذاعة (كان): إن وزارة المالية تفحص التبعات الاقتصادية لهذا الإجراء المقدرة كلفته بمليارات الشواكل، فيما يتم بحث إمكانية تقييد حركة المواطنين ووسائل المواصلات العامة وإغلاق رياض الأطفال.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل وصل إلى 143 حالة، فيما يتواجد في الضفة الغربية حتى اللحظة، 35، بينما أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن القطاع خالٍ من إصابات فيروس (كورونا).

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