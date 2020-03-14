شؤون فلسطينية

فايز أبو شمالة يطالب المقاومة بغزة (أن تكون رحيمة) مع الاحتلال بسبب (كورونا)

فايز أبو شمالة يطالب المقاومة بغزة (أن تكون رحيمة) مع الاحتلال بسبب (كورونا)
كورونا في إسرائيل (توضيحية)
رام الله - دنيا الوطن
طالب الكاتب والصحفي الفلسطيني، فايز أبو شمالة، غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، إعلان التزامها بالتهدئة بسبب انتشار فيروس (كورونا).

وقال أبو شمالة، عبر عدة منشورات، على صفحته بموقع (فيسبوك): "أقترح على غرفة العمليات المشتركة في غزة أن تصدر بياناً، تؤكد فيه على مواصلة التزامها بالتهدئة طوال فترة مواجهة البشر لفايروس كورونا".

وأضاف أبو شمالة: "مع التأكيد على عدم إطلاق البالونات الحارقة طوال فترة المواجهة الإنسانية لفايروس كورونا. مع مطالبة عدونا الإسرائيلي بالالتزام بتعهداته فالفلسطينيون طلاب وطن ولسيوا إرهابيين".

وتابع، في منشور آخر: "طالما عدونا الإسرائيلي مريض بفايروس كورونا، فإن أخلاقنا العربية تفرض علينا مهادنته في هذه المرحلة! لنكن رحماء حتى مع عدونا".

ونوه أبو شمالة، إلى إمكانية إجراء صفقة تبادل أسرى، قائلاً: "إسرائيل ستطلق سراح سجناء مدنيين بسبب كاروناَ! هذا يشجع حماس للتفاوض حول صفقة تبادل أسرى في أسرع وقت".

وأشار أن الأجانب العاملون في قطاع غزة باقون فيه، مؤكداً أن غزة أكثر الأماكن أمناً من فيروس (كورونا)، وفق قوله.

يذكر، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)، في فلسطين إلى 35 مصاباً، وخلو القطاع من الفيروس، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 143 حالة.







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