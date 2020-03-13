محافظ بيت لحم يوضح حقيقة الاعتداء على منزل أحد مصابي (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشر كامل حميد، محافظ بيت لحم، توضيحاً لحقيقة الاعتداء على منزل أحد مصابي فيروس (كورونا)، في قرية الشواورة، في بيت لحم.وقال المحافظ حميد، في تسجيل صوتي، وفقاً لتلفزيون المهد المحلي: "إن ما جرى هو تجمع عدد من المواطنين في المنطقة، للمطالبة بنقل أحد المصابين بفيروس (كورونا) إلى أحد أماكن الحجر الصحية التابعة لوزارة الصحة، وخلال ذلك قام مواطن بالتصوير حيث طارده المحتجون ودخل أحد البيوت وقاموا بمحاولة الاعتداء عليه إلا أن الشرطة تدخلت وتم إنهاء الموضوع".ونفى المحافظ حميد، الاعتداء على منزل المصابين، مؤكداً أن أحد الصحفيين، تواجد بالمكان وقام ببث مباشر عبر موقع (فيسبوك)، دون توضيح لما يجري.وأوضح، أن منزل المصابين بالفيروس، في البلدة، سيوضع تحت الحراسة الأمنية المشددة، لحين حل الموضوع نهائياً، داعياً الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة وأخذ المعلومات من الجهات الرسمية.من جانبها، أصدرت غرفة طوارئ الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم، بياناً صحفياً، أوضحت فيه تفاصيل الحادثة.وقالت غرفة الطوارئ في بيانها: "قمنا من خلال لجنة الطوارئ وبناء على مطالبات متكررة من مؤسسات ومواطنين قرية الشواررة، بالتواصل مع الجهات المسؤولة كافة من أجل إلزام عائلة أصيب أحد أفرادها بالفيروس، مع العلم أنه نشر بين المواطنين خبر إصابة شخصيين آخرين من أفراد العائلة بالفيروس، مما يعني اتساع دائرة الخطر الذي لن يتوقف عند هذا الحد إذا لم يتخذ الإجراء المناسب".وأوضحت أن شخصيات دينية ووطنية عديدة من مدينة بيت ساحور تواصلت مع المصابين لإقناعهم بالتوجه إلى الحجر الصحي الذي سيحافظ على سلامة المصابين ويضمن تقديم العناية الصحية المناسبة، مشيرة إلى أن سكان المنطقة اشتكوا من عدم التزام أفراد العائلة بالحجر المنزلي.وأكدت، على ضرورة نقل العائلة للحجر الصحي، دون المساس أو الإضرار بأي أحد، وطالبت الأجهزة الأمنية بتعقب ومحاسبة مروجي الإشاعات.يذكر، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا فيديو وصفوه باعتداء على منزل أحد المصابين بفيروس (كورونا)، رفض الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، في قرية الشواورة، في محافظة بيت لحم.