ملحم: نتائج الفحوصات لـ 35 عينة جديدة ظهرت سلبية

جانب من إجراءات محافظة بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إن نتائج الفحوصات لـ 35 عينة جديدة، ظهرت سلبية، أي غير مصابة بفايروس (كورونا) المستجد.



وكان ملحم، قال خلال المؤتمر الصحفي المسائي حول آخر مستجدات فيروس (كورونا) والتدابير الاحترازية، بمدينة رام الله، أنه لم يطرأ أي تداعيات على أي من المصابين، بما فيهم الحالات التي تخضع للحجر الصحي.



وأضاف: أن الفحوصات المخبرية للعينات التي تؤخذ من المواطنين في بيت لحم ستتم في مدينة بيت لحم، دون الحاجة لإرسالها إلى المختبر المركزي في مدينة رام الله كما كان معمول به سابقا، تسهيلا على المواطنين، ولإصدار النتائج بأقصى سرعة.