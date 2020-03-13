ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ويكشف حقيقة إصابته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في واشنطن: "سنذلل كل العقبات التي تقيد قدرة الطواقم الطبية لتوفير الرعاية للمرضى وسنسخر كل الموارد".



وفيما يتعلق بالشائعات التي تحدثت عن إصابته بـ (كورونا)، قال ترامب: "لا أعاني من أعراض فيروس (كورونا) بأي شكل من الأشكال"، كما نقلت قناة (الجزيرة).



وأضاف ترامب: أن "الصين قامت بخطوات حاسمة لإنقاذ حياة الكثيرين من فيروس (كورونا)".