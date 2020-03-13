دولي

ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ويكشف حقيقة إصابته

ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ويكشف حقيقة إصابته
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في واشنطن: "سنذلل كل العقبات التي تقيد قدرة الطواقم الطبية لتوفير الرعاية للمرضى وسنسخر كل الموارد".

وفيما يتعلق بالشائعات التي تحدثت عن إصابته بـ (كورونا)، قال ترامب: "لا أعاني من أعراض فيروس (كورونا) بأي شكل من الأشكال"، كما نقلت قناة (الجزيرة).

وأضاف ترامب: أن "الصين قامت بخطوات حاسمة لإنقاذ حياة الكثيرين من فيروس (كورونا)".

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