قوات الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية إطلاق نار برام الله

عملية إطلاق نار - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات البحث عن منفذ عملية إطلاق النار غرب رام الله، والتي نُفذت الليلة واستهدفت مركبة للمستوطنين.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات تمشيط منذ الليلة الماضية، في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار، كما نقل موقع (حرية نيوز).



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تنتشر قرب مكان عملية إطلاق النار في منطقة عين أيوب غرب رام الله، وحتى اللحظة تعيق حركة المواطنين في المناطق المحيطة.