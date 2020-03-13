شاهد: الشرطة في بيت لحم ترتدي لباساً واقياً من (كورونا)









رام الله - دنيا الوطنارتدى أفراد من الشرطة الفلسطينية اليوم الجمعة، لباساً واقياً من فيروس ( كورونا) المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إن المصابين بفيروس (كورونا) الـ35 بصحة جيدة، فيما يتواجد 34 منهم، في مدينة بيت لحم.