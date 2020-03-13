بعد اتهامات لأمريكا بنشر (كورونا).. واشنطن تستدعي السفير الصيني وبومبيو يرد على خامنئي

استدعت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، السفير الصيني لدى واشنطن تسوي تيانكاي، على خلفية تصريحات لمتحدث باسم الخارجية الصينية، أمس الخميس، بأن الجيش الأمريكي قد يكون المسؤول عن نشر فيروس (كورونا) في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس.



وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، إن السفير "استدعي فيما يخص تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية حول مرض كوفيد-19"، كما نقل موقع صحيفة (القدس العربي).





ونشر المتحدث تغريدة على حسابه في (تويتر) تساءل فيها عن تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (كورونا) في الولايات المتحدة، وعدد المصابين به، وأسماء المستشفيات التي حُجزوا فيها ودعى واشنطن إلى التحلي بالشفافية وإعلان البيانات، معتبرا أنها "مدينة للصين بتفسير".



وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، ألمح أمس الخميس، إلى أن الجيش الأمريكي ربما يكون وراء انتشار فيروس (كورونا) في ووهان.



في السياق، نشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تغريدة على (تويتر) رد فيها على تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، السيد علي خامنئي، أشار فيها إلى احتمال أن يكون تفشي فيروس (كورونا) سببه هجوم بيولوجي.



وكتب بومبيو: "كما يعلم خامنئي، فإن أحسن دفاع بيولوجي هو إخبار الشعب الإيراني بحقيقة فيروس (ووهان) عندما تفشى في إيران قادما من الصين. غير أنه (خامنئي) سمح لرحلات شركة طيران (ماهان إير) بالاستمرار ذهابا وإيابا من بؤرة التفشي في الصين، وسجن من تحدث عن الأمر".



وكان خامنئي أمر رئاسة الأركان العامة الإيرانية ببناء مقر صحي وعلاجي للحد من تفشي (كورونا،) ونشر تغريدة على "تويتر" قال فيها "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأدلة التي تثبت أن (كورونا) يمكن أن يكون هجوما بيولوجيا، فإن هذا المقر يمكنه أن يكون بمثابة مناورة دفاع بيولوجي أيضا، كما أنه يعزز الاقتدار الوطني"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطن