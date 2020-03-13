إغلاق المدارس.. المغرب تسجل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد

أعلنت السلطات المغربية، إغلاق المدارس اعتباراً من الإثنين المقبل وحتى إشعار آخر.



وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإصابة عند مواطن مغربي بالغ من العمر (39 سنة)، حيث وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء الرابع من آذار/ مارس قادما من إسبانيا.



وأضافت الوزارة في بلاغ لها: أنه بعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة.





وتخبر الوزارة أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.









رام الله - دنيا الوطن