دلال سلامة: المجالس الحركية للعمل الأهلي وضعت برنامجاً لمساندة حالة الطوارئ





وقد نفذت العديد من المبادرات لتعزيز التكافل الاجتماعي والإرشاد والتوعية بالمجتمع الفلسطيني للوقاية من الفيروس، وعملت جمعيات حماية المستهلك على تعزيز جهودها من أجل حماية المستهلك الفلسطيني ومتابعة الأسواق.



وطالبت سلامة جميع القطاعات الفلسطينية الى تكاتف الجهود من أجل المحافظة على سلامة المواطن الفلسطيني ووضع الخطط المناسبة من تطوير الإجراءات اللازمة من أجل ضمان الاستقرار الصحي لأبناء شعبنا.



واعتبرت سلامة بيان منظمة الصحة العالمية أن فلسطين اتخذت خطوات متقدمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا دليل على حكمة الرئيس محمود عباس حرصه على صحة المواطنين من خلال إعلانخ حالة الطوارئ بالوقت المناسب ، وما اتخذته الحكومة الفلسطينية من قرارات واحتياطات ساهمت في الوقاية منه.





رام الله - دنيا الوطنأكدت دلال سلامة، مفوض المنظمات الأهلية وغير الحكومية أن المجالس الحركية للعمل الأهلي بالأقاليم وضعت برنامجاً لمساندة حالة الطوارئ بالوطن للمساهمة في الوقاية من فيروس (كورونا) من خلال كوادرها ومؤسساتها الأهلية بالمحافظات.وتضمنت الخطة العمل على تسخير مقرات المؤسسات الأهلية وكادرها في خدمة لجان الطوارئ، ومشاركة المؤسسات الأهلية الصحية في مساندة وزارة الصحة.